Vlahovic, Motta e la Juve: "Vi svelo qual è il nostro obiettivo"

Scatta il conto alla rovescia per Juventus-Como (lunedì 19 agosto, ore 20:45), valida per la prima giornata di Serie A 2024/2025 . A scandire l'attesa in casa bianconera ci ha pensato Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo è stato protagonista di un'intervista a Sky Sport: “Siamo pronti ad metterci disposizione di Motta per imparare velocemente. Ci vuole tempo, ma noi non ne abbiamo. La nuova identità della Juve dovrebbe già iniziare a vedersi, siamo tutti motivati. Sarebbe perfetto se si vedesse già dalla prima giornata”.

Vlahovic, un'estate senza intoppi

Vlahovic riparte da un'estate senza intoppi: “Sul piano personale erano due anni che non facevo preparazione con la squadra per vari problemi fisici. Ora ho fatto tutto, mi sento bene. Ho fatto e stiamo facendo tutte le cose che ci servono e speriamo di essere al massimo dal 19 agosto. Questo campionato sarà sicuramente difficile ed equilibrato perché ci sono tantissime buone e grandi squadre, che si sono rinforzate tantissimo. Non sarà facile ma noi guardiamo a noi stessi, puntando a fare il massimo".

Vlahovic su dove vuole arrivare la Juve

E guai a parlargli di obiettivi: "Nella Juventus si punta sempre al massimo. Non ci siamo posti nessun obiettivo, anche a me non piace parlare di obiettivi perché vuole dire che c’è un limite. Non abbiamo parlato di queste cose, stiamo lavorando, stiamo imparando nuove cose, andiamo avanti partita per partita ma ognuno nella sua testa ha qualcosa in mente".