Empoli-Juve 0-0, le pagelle bianconere: Koopmeiners e Vlahovic sottotono

Thiago Motta (all.) 5

Leggendo la formazione, anzi, le formazioni, c’è da aspettarsi tutta un’altra partita. E invece: Juve inconcludente, affaticata (e non si sa perché), fuori fase.

Perin 6

Non c’è da sorprendersi, capitava anche a Bologna, quando Ravaglia prendeva il posto di Skorupski. Riposa Di Gregorio, ma riposa abbastanza anche Perin nel primo tempo. Nel secondo decide su Grassi.

Kalulu 6

Salva un gol o quasi, peraltro sul versante opposto a quello che occupa come posizione. Davanti non si vede mai per 45’. Sale di più nella ripresa.

Gatti 7

Un gol sfiorato, un gol salvato. È l’unico juventino che in questa partita capisce cosa sia lo spirito della Juventus.

Bremer 6

Nessun errore determinante, ma quando imposta non è mai troppo preciso.

Cambiaso 6,5

Calafioreggiando a tratti non si capisce se sia lui il vero regista della squadra. In ogni modo dà alla Juventus ritmo e un po’ di gioco. Come Gatti è un esempio e come Gatti rende soddisfatto Spalletti in tribuna.