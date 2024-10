Oggi Mattia Perin, grande protagonista ieri sera in Champions League contro lo Stoccarda, firmerà il prolungamento del contratto in scadenza 2025 con la Juve sino al 2027. Alessandro Lucci, il suo procuratore, è atterrato in mattinata all'aeroporto di Caselle. In giornata l'incontro per formalizzare con la dirigenza bianconera.