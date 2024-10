Girelli: "Dorotea Del Piero? Favola bellissima. La 10 me la tengo poi..."

Una nuova Del Piero alla Juve , ma non è Alessandro . A inizio mese la figlia di Alex, Dorotea, si è aggregata alla formazione U17 delle bianconere . La firma, l'annuncio sui social e l'incontro con una delegazione della prima squadra: tra queste, c'era anche Cristiana Girelli , che ha parlato del nuovo talento del vivaio bianconero.

Girelli, le parole su Dorotea Del Piero

Queste le sue parole dopo l'amichevole con la Nazionale contro Malta (dove ha sbloccato la partita): "L’abbiamo conosciuta a Vinovo, ha un fisico già imponente nonostante la giovane età. È bellissimo pensare a una favola di questo genere. Le ho detto scherzando che per qualche anno mi tengo ancora la 10. Poi… l’aspetterò in prima squadra per regalargliela".