Juve, ecco Dorotea Del Piero: la figlia di Alex firma con le Women

TORINO - Dorotea Del Piero è una nuova giocatrice della Juventus Women Under 17. La giovane, classe 2009 e cresciuta nel calcio femminile americano, ha firmato il contratto e ora è pronta a seguire le orme del padre Alex e a vestire la maglia bianconera agli ordini di mister Luca Scarcella che ha già iniziato gli allenamenti in vista dell'inizio del campionato. Nella scorsa stagione le giovani bianconere avevano raggiunto la finale scudetto di categoria, mancando però l'appuntamento con il tricolore: l'assalto ripartirà a breve, con una Del Piero in più in rosa...