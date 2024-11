Juve, la lezione a Yildiz e le parole da brividi di Chiellini: il video emozionante

Giornata speciale in casa Juventus : dal quell'1 novembre del 1897 quando venne fondato il club, sono passati 127 anni. Compleanno che i bianconeri hanno voluto celebrare con un video special pubblicato sui social con il motto We are Youth. Nel video tanti che hanno fatto la storia passata e recente della squadra: da Chiellini a Yildiz , da Montero e Sara Gama a Locatelli e Arianna Gallina . Tutti sono su una panchina, come quella su cui nacque la Juventus.

Buon compleanno Juve: il video emozionante

Viene prima chiesto agli intervistati se sanno il significato del loro nome. Quindi Giorgio che significa contadino, Sara viene associata a una principessa e Kenana a un guerriero. E poi viene chiesto di descrivere la Juve con una sola parola. Chiellini sceglie "famiglia, è un amore incondizionanto. Gioventù? Non è un discorso d'età, ma di stato d'essere". Per Sara Gama invece Juve è avanguardia, per Yildiz è leggendaria, Montero sceglie privilegio e per Locatelli è "eleganza, c'è uno stile Juve che è ben definito". Poi viene chiesto se sanno il significato della parola Juventus, ma Yildiz risponde che non lo sa. Allora gli viene spiegata la derivazione latina della parola che significato gioventù. Il turcho risponde: "Mi ci rivedo" e sfoggia un sorrisone.