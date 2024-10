Chiellini: "Alla Juve per aprire un nuovo ciclo"

In occasione della 31a edizione dell’ Eca , la prestigiosa assemblea generale organizzata ad Atene dall’associazione dei club europei di calcio, Giorgio Chiellini è tornato a parlare in qualità di Head of Football Institutional Relations della Juventus , rientrata nell'organo guidato dal numero uno del Psg Nasser Al-Khelaifi. Dal ruolo dirigenziale al nuovo format della Champions League , fino ad arrivare al ciclo aperto da Thiago Motta in bianconero.

Chiellini: "Eca? Una ripartenza. La nuova Champions mi piace"

Intercettato dai microfoni di Sky Sport a margine dell'assemblea generale dell'Eca andata in scena nella capitale greca, Giorgio Chiellini ha ritrovato casa sua, sposando nuovamente il progetto Juve dopo l'esperienza a Los Angeles: "Alla fine è una ripartenza: come c'è nel campionato con un nuovo ciclo, c'è anche a livello dirigenziale. E io sono contento di poter dare il mio contributo. Il mio ruolo? È interessante e stimolante poter iniziare un percorso nuovo sempre nello stesso mondo, ma da un altro lato e pian piano scoprirò cosa sarà, adesso è presto per esprimere giudizi finali. Essere tornati all'Eca è una nuova ripartenza per il club, per me è tutta una scoperta nuova e sto imparando tante cose".

La squadra di Thiago Motta, dal canto suo, è ripartita anche da una rinnovata Super Champions League: "A me piace - ha ammesso l'ex capitano bianconero -. Capiremo nelle ultime giornate fino a che punto il sistema è cambiato credo che la direzione sia quella giusta. Le prime due giornate sono state interessanti e ci sono tante partite: adesso inizi a guardare anche gli altri risultati, mentre prima guardavi soltanto i risultati del tuo gruppo. Secondo me - ha aggiunto - non ci rendiamo ancora conto di com'è e si tratta di una scoperta quotidiana, la direzione è quella giusta".