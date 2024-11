Thiago Motta: "Sulla strada giusta. Serve un attaccante? Stasera..."

"Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, difensivamente soprattutto. Abbiamo concesso, anzi nulla al Milan ". Così Thiago Motta nel post-partita di Milan-Juve 0-0 . A DAZN, l'allenatore della Juve ha aggiunto: "In attacco abbiamo creato poco, ma in un paio di circostanze potevamo fare meglio. Questo punto ci permette di dare continuità al nostro lavoro. Sono soddisfatto di vedere una squadra che sa stare in campo".

Motta: "Tre punti in meno rispetto alla scorsa stagione? Situazioni diverse"

Thiago Motta ha poi aggiunto: "I venticinque punti? Tre in meno rispetto della scorsa stagione a questo punto? Sono tante situazioni diverse, fare paragoni è impossibile. Dobbiamo essere contenti per quello che abbiamo fatto fino a oggi, siamo all’inizio, possiamo migliorare. La strada è quella giusta. Lo ribadisco".

A Thiago Motta è stato chiesto se ritiene che serva qualcuno in attacco, a maggior ragione dopo l'infortunio occorso a Vlahovic: "Stasera mi soddisfa quello che ho visto. Abbiamo affrontato una squadra che in campo aperto non è facile da contenere. Per la prossima partita valuteremo l’avversario, vedremo come stanno i nostri ragazzi. Possiamo fare altro, in squadra abbiamo alternative per poter cambiare".

Motta su Thuram: "Destinato a fare un percorso fantastico in carriera"

Thiago Motta ha aggiunto e concluso: "Thuram è in grande crescita. Non mi piace parlare dei singoli, ma se continua a crescere con questa velocità, testa, qualità, in fase di possesso e non possesso, può diventare molto, molto, molto importante. Parlo di lui pubblicamente perché conosco il ragazzo, la sua educazione e i suoi valori. Sono sicuro che avrà un percorso fantastico in carriera. Ogni giorno vuole fare sempre di più. Siamo noi a dirgli di riposare. Lavorare con giocatori così è sempre più facile e noi vogliamo giocatori così".