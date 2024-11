Juve, controlli per Savona: ecco come sta

TORINO - Allarme rientrato per Nicolò Savona. Il terzino destro, uscito per infortunio nel corso del match di ieri sera di Champions League contro l'Aston Villa, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali al J Medical che "hanno escluso lesioni". Le condizioni del giocatore, che ha lamentato un fastidio all'adduttore destro, "verranno valutate ni prossimi giorni". Difficile dunque che Savona possa rientrare già per la sfida di domenica sera alle 20.45 in casa del Lecce.