Thiago Motta espulso, la frase urlata all'arbitro durante Juve-Bologna

Thiago Motta è stato espulso nel secondo tempo di Juventus-Bologna . L'allenatore bianconero, con la squadra sotto di un gol, ha mandato a quel paese Marchetti dopo un fallo di Rouhi a danni di Ndoye. Il direttore di gara, che aveva fermato il gioco, non ha gradito il comportamento del tecnico e, dopo averlo ammonito, ha estratto il rosso diretto.

Juventus-Bologna: espulso Thiago Motta

Thiago Motta non ha protestato più di tanto e si è incamminato immediatamente verso gli spogliatoi, per poi salire verso la tribuna stampa. Dopo appena un minuto, il Bologna ha raddoppiato grazie al gol di Pobega, mandato a tu per tu con Perin da Castro con un tocco di tacco illuminante.