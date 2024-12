Juve-Bologna diretta Serie A: le formazioni ufficiali LIVE

All'Allianz Stadium è il giorno di Juve-Bologna, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A. Thiago Motta sfida il suo passato, Italiano non vuole farlo rimpiangere. Aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra i bianconeri e rossoblù, rispettivamente reduci in campionato dal pareggio a Lecce (1-1) e della vittoria contro il Venezia (3-0): segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.