All’anima della Juve

Novantadue minuti, ne mancano soltanto tre alla fine. Il Bologna è meritatamente in vantaggio, Italiano sta per realizzare il capolavoro personale dell’anno eppure - al solito - non si copre, non chiede ai suoi di arretrare e ragionare. Non, e basta. Miranda sulla trequarti, scoprendo la fascia (por qué! por qué! por qué!) sbaglia il passaggio per Iling-Junior e la Juve parte in contropiede sull’Autostrada del Sole, Vlahovic allunga e serve Mbangula che con un tiro a giro - ormai lo fan tutti - trova il pareggio.