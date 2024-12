Quarto pari consecutivo per la Juventus: le reazioni dei social

Social scatenati dopo il pareggio della Juventus con il Venezia . Già a partita in corso, tra stupore e rabbia, i tifosi bianconeri si erano lasciati andare a commenti di ogni genere, mentre per i supporter delle altre squadre è stata l'occasione per riempire le piattaforme di sfottò. La 'pareggite' di Motta senza dubbio, il battibecco tra Vlahovic e tifosi anche, ma il più gettonato è ancora una volta lui, il convitato di pietra, Max Allegri .

Gioco troppo noioso

"Lo posso dire che questo gioco fatto di 1000 retropassaggi e scambi orizzontali a centro campo è di una noia mortale?". Prima ancora dei risultati deludenti è la qualità del gioco dei bianconeri a lasciare perplessi i tifosi juventini. "La partita col City è stata un fuoco di paglia, la squadra gioca in modo ridicolo ed oggi non esistono scusanti", il commento sconfortato di un altro utente. L'intelligenza artificiale, poi, la fa da padrona, con Motta proposto ora sollevato per essere riuscito a pareggiare ancora una volta, ma anche nelle vesti di studente, con Simone Inzaghi a dargli lezioni su come si batta il Venezia in casa.

Niente giustificazioni per Vlahovic

Il battibecco a fine partita tra Vlahovic e la curva sud dello Stadium non è piaciuto proprio a nessuno. "Dopo una partita del genere doveva solo chiedere scusa come i compagni", "Vuole fare il fenomeno, manco avesse la bacheca di CR7", "Fa lo spocchioso dopo aver agguantato il pari con l'ultima in classifica", tra i pochi commenti ripetibili sui social.

"Chiedete scusa a Max"

Il protagonista indiscusso delle ironie social è però Massimiliano Allegri, prevalentemente ritratto mentre solleva trofei o mentre si gusta un sigaro in accappatoio. La richiesta di scusarsi con l'ex allenatore della Juventus, bersagliato a lungo per le sue vittorie di 'corto muso': "Ora vi divertite a non vincere le partite?".