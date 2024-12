Vlahovic furioso, lite con alcuni tifosi allo Stadium dopo Juve-Venezia: ecco cosa è successo

Nervi tesi tra Vlahovic e alcuni tifosi della Juve alla fine della partita con il Venezia . L'attaccante serbo era stato già protagonista di un'esultanza polemica dopo aver segnato il rigore del 2-2 al 94'. Dagli spalti erano iniziati i cori di protesta e i fischi già da qualche minuto. Al termine del match poi i giocatori sono andati sotto la curva Sud bianconera, e lì è partito un battibecco, con Vlahovic che - secondo la ricostruzione di Sky Sport - ha risposto puntando il dito con rabbia verso alcuni tifosi. A quel punto sono partiti dei cori contro il serbo che quando stava rientrando negli spogliatoi ha alzato il pollice ironicamente. Un'atmosfera sicuramente pesante per la Juve, che ha mantenuto l'imbattibilità in campionato, ma ha collezionato l'ennesimo pareggio, il quarto di fila, questa volta contro il Venezia fanalino di coda del campionato.

Motta difende Vlahovic

A prendere le difese di Vlahovic è stato il tecnico Thiago Motta, che non era in panchina per squalifica: "I tifosi hanno la libertà di esprimere le loro emozioni e sensazioni, ma il giocatore è il primo che vuole cambiare le cose e vincere. Certe cose succedono, non è la prima volta e non sarà l'ultima. Questo è il momento di restare uniti".