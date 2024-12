McKennie e il futuro alla Juve: "Voglio restare il più possibile ma..."

Protagonista di un'iniziativa benefica all' oratorio San Paolo di Torino nell'ambito del suo progetto, denominato "McKennie's Magical Youth Mission" , Weston McKennie si è brevemente soffermato sul momento della Juve : "Non perdiamo ma ci sono stati tanti pareggi. Adesso vogliamo solo concentrarci sulla prossima partita contro il Monza . Vogliamo vincere col Monza, poi penseremo alle partite successiva con la Fiorentina e quando saremo in Arabia penseremo alla Supercoppa ".

McKennie sul rinnovo

Il centrocampista statunitense ha poi aggiunto: "Mi trovo bene alla Juve, mi piace Torino, sono qua da quattro anni e voglio restare il più possibile, ma dipende anche dalla società. Rinnovo? Non so se abbiamo iniziato a parlarne (ride)".

McKennie sul ruolo da terzino sinistro contro il Cagliari

McKennie ha concluso: "Come è andata da terzino sinistro in Coppa Italia contro il Cagliari? A me basta giocare, anche in porta. Con Allegri iniziai proprio da laterale. Quando sono arrivato mi dicevano che la Juve sarebbe stata troppo grande per me, ma faccio di tutto per far cambiare idea alla gente".