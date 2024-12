Juve-Cagliari diretta Coppa Italia: le formazioni ufficiali LIVE

Prosegue il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia con la sfida tra Juve e Cagliari . I bianconeri di Thiago Motta hanno l'occasione per riscattarsi dopo le polemiche per il deludente pareggio in campionato contro il Venezia. I rossoblù di Nicola invece tenteranno il colpaccio, dopo aver già strappato un pareggio alla Juve in campionato alla 7ª giornata. Segui la sfida in diretta.

Juve-Cagliari, statistiche e tabellino

20:38

Juve, pace fatta tra Vlahovic e la Curva

Poco prima della sfida contro il Cagliari, viene esposto lo striscione della Curva per Vlahovic, dopo quanto successo al termine della sfida con il Venezia: "Un gesto isolato non cancella il passato, da noi sei sempre stato rispettato. Juventus, DV9 e ultras uniti fino alla fine".

20:30

Juve e Cagliari, l'avversaria ai quarti di finale

La vincitrice tra Juve e Cagliari avanzerà ai quarti di finale di Coppa Italia, dove sfiderà l'Empoli che ha eliminato la Fiorentina.

20:20

Juve, Thiago Motta prova due esperimenti in difesa

Visti i tanti infortuni e gli indisponibili, la formazione di Thiago Motta presenta due esperimenti in difesa. Si tratta di Locatelli, inserito come centrale di difensa insieme a Kalulu, e McKennie, che prende il ruolo di terzino destro.

20:14

Coppa Italia, l'incredibile dato sulla Juve in casa

In Coppa Italia, la Juventus non perde in casa dal marzo 2015, sconfitta dalla Fiorentina. Da allora i bianconeri hanno ottenuto 20 vittorie e tre pareggi, mantenendo per ben 13 volte la porta inviolata.

20:07

Cagliari, la formazione ufficiale di Nicola

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Palomino, Augello; Prati, Marin; Zortea, Gaetano, Deiola; Lapadula. All. Nicola.

19:59

Juve, la formazione ufficiale di Thiago Motta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Locatelli, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

19:57

Yildiz: "Per me un bel 2024, sul Cagliari..."

Kenan Yildiz ha ricevuto il premio 'Golden Boy Web' come giocatore più votato online. "Per me è stato un 2024 molto bello, è la dimostrazione che se lavoro bene do la versione migliore di me stesso: sono contento del premio, ringrazio tutti i tifosi". LEGGI TUTTO

19:50

Involuzione Juve: i tre problemi di Thiago Motta

Dopo il deludente pareggio contro il Venezia, tra fischi e polemiche, c'è attesa per vedere se arriverà la tanto sperata reazione della Juve in Coppa Italia. Ecco tutti i numeri e i problemi di Thiago Motta. LEGGI TUTTO

19:45

Juve-Cagliari in Coppa Italia: la statistica

La Juve non ha mai perso in casa in Coppa Italia contro il Cagliari. Il bilancio è di due pareggi e una vittoria nel 2012.

19:40

Juve-Cagliari, dove vederla? Tutte le informazioni

Scopri tutto sulla partita di Coppa Italia: info e canali per seguirla in tempo reale. Le possibili scelte di Motta e Nicola. LEGGI TUTTO

19:35

Juve-Cagliari, il precedente in campionato

Juve e Cagliari si sono già affrontate due mesi fa, il 6 ottobre sempre allo Stadium, in campionato. Al gol iniziale di Vlahovic ha risposto all'88' Marin, per l'1-1 finale.

19:30

Coppa Italia, Juve-Cagliari: Thiago Motta sfida Nicola

La sfida tra Juve e Cagliari sarà valida per gli ottavi di finale di Coppia Italia. I bianconeri di Thiago Motta sfidano i rossoblù di Nicola allo Stadium, segui tutta la sfida in diretta.

Allianz Stadium - Torino