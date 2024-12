Dove vedere Juve-Cagliari in tv? DAZN o Mediaset e orario

Ripartono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo i successi di Milan, Empoli e Lazio, adesso è il turno di Juve e Cagliari di scendere in campo. I bianconeri lo fanno dopo il pareggio (con contestazione) contro il Venezia, mentre i sardi nell'ultimo turno di campionato hanno perso in casa per mano dell'Atalanta, scendendo così in zona retrocessione dopo i successi di Lecce e Verona.