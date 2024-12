Juve, i convocati di Motta per il Monza: Danilo non parte con la squadra

Brutte notizie in casa Juventus: Danilo non è partito con la squadra per la prossima sfida di campionato contro il Monza. Il capitano dei bianconeri ha accusato una leggera distorsione della caviglia sinistra. Domani mattina verrà valutata la situazione e si deciderà se metterlo a disposizione di Motta o meno, nel frattempo è stato inserito tra i convocati.