Thiago Motta suona la carica: "Juve, i bilanci si fanno alla fine. E su Cambiaso..."

Al reparto offensivo della Juve non manca di certo qualità. Il recupero di Nico Gonzalez e il talento di Kenan Yildiz consentono a Thiago Motta di avere un maggior numero di frecce al proprio arco: "Tutti quelli che vengono sono pronti per giocare dall'inizio. Nico ha fatto tanti ruoli in panchina... I giocatori forti giocano ovunque. Quando avremo bisogno di lui farà il suo meglio. Se il Monza sarà una squadra che si chiuderà, dovremo essere capaci di attaccare bene con la qualità che abbiamo in squadra. Yildiz? Trattandosi di un grande giocatore, vale lo stesso discorso fatto per Nico. I giocatori di questo livello possono coprire ruoli diversi. Kenan ha fatto bene dietro la punta, come punta e può anche fare l'esterno destro. Dà sempre massima disponibilità per aiutare la squadra. Vedremo domani se inizierà".