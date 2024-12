Juve, esami Koopmeiners: come sta e quando può tornare in campo

Koopmeiners, filtra ottimismo pe Juve-Fiorentina

La squadra di Thiago Motta adesso avrà due giorni di riposo per le festività, con la ripresa degli allenamenti fissata per il 26 dicembre. In quella data si valuterà la disponibilità di Koopmeiners per la gara del 29 dicembre contro la Fiorentina, ma filtra ottimismo.