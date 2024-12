Monza-Juve, le pagelle bianconere: Yildiz insidioso, riscatto Nico Gonzalez

Il giudizio sulla prestazione della Juve a Monza, dove i bianconeri di Thiago Motta hanno battuto 2-1 la squadra di Alessandro Nesta nel match alido per la 17ª giornata di Serie A.

Thiago Motta (all.) 6

Schiera le cinque stelle in attacco tutte insieme per interrompere il digiuno di vittorie di 43 giorni. I tre punti arrivano ma la Juve soffre troppo dietro, restando in allarme fino all’ultimo secondo.

Di Gregorio 6

Torna da ex dopo quattro anni: Caprari lo grazia poi è immobile sulla volée di Birindelli. Reattivo su Bianco.

Savona 5,5

Qualche affanno di troppo con un rinvio sballato che poteva costare caro. Avvia l’azione del raddoppio.

Gatti 5,5

Non sembra sempre collegato e infatti lascia qualche varco di troppo.

Kalulu 5

Un rinvio molle in avvio senza conseguenze, poi si perde Birindelli sul pareggio.

McKennie 6

Confermato terzino sinistro, attacca più che difendere. Là davanti incide eccome: segna su angolo ed entra nel raddoppio. Dietro però lascia spesso la fascia scoperta. Seconda parte da trequartista senza squilli.

Fagioli (46’ st) sv