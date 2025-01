Juve-Milan, le pagelle dei bianconeri: Thiago Motta, senza Vlahovic...

Thiago Motta (all.) 5

Le scelte iniziali lo premiano, quelle in corsa no. Vero che gli episodi hanno fatto la differenza. Ma senza Vlahovic, l’attacco non esiste più.

Di Gregorio 5

Sbaglia ad anticipare l’uscita per intercettare il cross di Musah. La deviazione di Gatti lo beffa.

Savona 5,5

In controllo nel primo tempo, poi quando avanza Emerson Royal e si accende Pulisic ecco che la luce si spegne

Gatti 5,5

La sfiga ci mette uno zampino, ma è l’episodio che gira la gara. E la Juve, comunque, non era ben posizionata.

Kalulu 6

Scintille con Morata, ma è lui che ha la meglio. Soffre quando si aggiunge Abraham.

McKennie 5,5

Qualche sbavatura di troppo nelle letture.