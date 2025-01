Vlahovic a C'è Posta per Te: entra dopo mezzanotte, cosa è successo

Dusan Vlahovic è stato uno dei primi ospiti della nuova stagione di C'è posta per te con Maria De Filippi. L'attaccante serbo era assente al derby con il Torino, come già annunciato da Thiago Motta, con la puntata del programma che era stata già registrata. I tifosi però hanno dovuto aspettare oltre la mezzanotte per vederlo entrare in studio, essendo relegato all'ultima storia della serata.