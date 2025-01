Koopmeiners cancellato dai tifosi dell'Atalanta: il nome sulla maglia diventa un altro

Rancore? Un po'. Ironia? Tanta. Un tifoso dell’Atalanta ha preso in giro il grande ex Koopmeiners, centrocampista passato in estate alla Juve dopo una lunga telenovela. Koopmeiners è diventato un caso prima del passaggio a Torino, alla corte di Thiago Motta. L’olandese, infatti, ha rotto il rapporto con società, tifosi e allenatore pur di cambiare maglia. Gasperini l’aveva messo alla porta: "Koopmeiners non giocherà più con noi, resta fuori. La società si sente ricattata. Con questo atteggiamento non può essere utile a nessuno”.