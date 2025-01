Thiago Motta e Vanoli espulsi, il giornalista Mazzocchi si infuria: "Ma la telecamera?"

La doppia espulsione di Vanoli e Thiago Motta, decretata dall'arbitro Fabbri durante il derby tra Juventus e Torino (che si è chiuso sul risultato di 1-1), continua a far discutere. Nel corso della trasmissione 90'minuto, il giornalista Marco Mazzocchi si è chiesto il motivo per il quale non esistano immagini che chiariscano nel dettaglio cosa sia successo tra i due tecnici. "Come è possibile che non esistano immagini? Abbiamo cinque secondi di Fabbri con il cartellino rosso in mano e non c'è una sola immagine di quello che accade in panchina?", si chiede il giornalista e conduttore: "Non si trova un'immagine chiara del fatto più eclatante della settimana, ma abbiamo le immagini della sala Var di Lissone. Bene così...".