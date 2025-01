Juve-Benfica, le pagelle dei bianconeri: Weah il peggiore

JUVENTUS

Thiago Motta (all.)4

Un primo tempo chiuso tra bordate di fischi è lo specchio delle difficoltà tecniche e psicologiche della squadra che proseguono per tutta la gara. Buio pesto per la Juve che non si ritrova più.

Perin 6,5

Torna titolare dopo quasi due mesi, tiene in piedi la Signora con una risposta su Schjeldrup e un miracolo su Pavlidis.

Weah 5

Esordio da terzino destro da dimenticare contro Schjelderup e tiene in gioco Pavlidis sul vantaggio.

Gatti 5

Una bella chiusura su Schjelderup poi il buio: buca l’intervento che costa il vantaggio portoghese e regala un’altra chance con una leggerezza in disimpegno.

Kalulu sv

Un errore in palleggio in avvio per poco non costa caro poi è costretto ad arrendersi per un infortunio muscolare.

