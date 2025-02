Scintille Gatti e Weah dopo Cagliari-Juve: discussione in campo, interviene Vlahovic

CAGLIARI - La Juventus trova un successo importante contro il Cagliari che potrebbe segnare la svolta della stagione bianconera. Ma al termine della partita in casa juventina gli animi continuano a essere piuttosto infuocati, nonostante la vittoria ottenuta. Al fischio finale dell’arbitro Colombo, Gatti e Weah hanno dato vita a una discussione piuttosto accesa : i due difensori sono stati intercettati dalle telecamere mentre continuano a confrontarsi in maniera piuttosto concitata anche al termine del match.

Juve, Vlahovic fa da paciere

Mentre gran parte dei calciatori juventini andava a festeggiare la preziosa vittoria sotto il settore ospiti, Gatti e Weah hanno continuato a discutere senza tregua, molto probabilmente per una questione legata a un episodio accaduto in campo. Il match winner della serata Dusan Vlahovic ha avuto modo di accorgersi della lite, e in maniera repentina si è avvicinato ai due compagni di squadra per stemperare gli animi. Alla fine, oltre ad aver segnato il gol decisivo, l’attaccante serbo ha disinnescato una minacciosa diatriba che si stava protraendo più del dovuto.

Juve, le parole di Gatti

"Era troppo importante tornare alla vittoria - ha dichiarato Federico Gatti al termine della partita - dobbiamo imparare a gestire meglio il vantaggio e i momenti di difficoltà. La delusione per l’eliminazione dalla Champions League è stata enorme, ma era importante rialzarsi subito. La classifica è corta, e il nostro obiettivo è di fare il massimo in ogni partita. La qualificazione in Champions League per noi è un obiettivo troppo importante".