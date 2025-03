Thiago Motta, dura risposta in conferenza: "Niente sceneggiate, hai fatto la domanda e ora ascolti"

Thiago Motta duro: "Ora ascolti, io non faccio sceneggiate"

Il giornalista prova ad intervenire per spiegarsi, ma Thiago Motta lo interrompe: "Tu hai fatto la domanda e ora mi ascolti. Se ti aspetti che io tiri le bottiglie o faccia sceneggiate, non è nel mio carattere. Non sono così, conosco il mio ruolo. Sono una persona seria e onesta, riconosco la superiorità dell'avversario oggi. Abbiamo l'obbligo e la responsabilità di ricominciare bene la settimana perché abbiamo una partita importante contro la Fiorentina. Da me non si vedrà mai qualcosa che non sento veramente: non verrò qui a fare sceneggiate perché gli altri devono vedere. Una sconfitta così è difficile da digerire, sono triste. Da domani dobbiamo avere la forza di ricominciare e pensare alla prossima partita. Serve unire ancora più lo spogliatoio, non come tu hai scritto sbagliando parlando dell'amico dell'amico".