Marocchi durissimo con Motta dopo Juve-Atalanta: “Ha fatto errori pazzeschi”

"Thiago si ostina a fare il Thiago". Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juventus, è molto critico nei confronti del tecnico bianconero. Il pesante ko casalingo contro l'Atalanta, ha acceso i riflettori sul momento del club bianconero. "Siamo a marzo e non sappiamo da che parte prendere la Juventus perché non c'è un giocatore che ha sempre fatto bene, non ci sono certezze. Thiago si è ostinato a fare il Thiago, vuol dire cambiare sempre, azzerare le gerarchie che è la cosa più sbagliata da fare in una squadra di calcio, quando dici che tutti sono uguali non è vero".