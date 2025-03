Juve, che frecciate da Galeone. Poi la rivelazione: "Ecco chi ha cercato Max, lui vuole solo..."

"Questa Juve non è la vera Juventus", parola di Giovanni Galeone , maestro e storico punto di riferimento di Massimiliano Allegri , chiamato a commentare la crisi di risultati della squadra di Thiago Motta . Dai tanti cambiamenti al confronto tra passato e presente , senza dimenticare le panchine delle altre big di Serie A , che potrebbero rappresentare un'opportunità proprio per il tecnico livornese, che nella sua seconda esperienza bianconera non ha certo potuto contare sugli investimenti fatti nell'estate 2024.

Galeone: "Allegri ha fatto bene, Motta ha fatto fuori la vecchia guardia"

Giovanni Galeone ha detto la sua sul difficile momento della Juve di Thiago Motta, reduce dalle pesanti sconfitte con Atalanta e Fiorentina, paragonando i risultati di oggi con quelli ottenuti nell'era Allegri: "Questa Juve non c’entra nulla a livello di mentalità e spirito con la squadra che abbiamo ammirato per tanti anni e non solo con Allegri ma anche con altri allenatori - ha detto il classe '41 a TeleLombardia -. Motta ha sbagliato a mandar via Danilo, Szczesny e Rabiot. Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla Juve: non credo avrebbe potuto far di più. Quest’anno si son visti i risultati senza, con Motta che ha fatto fuori tutta la vecchia guardia facendo spendere tanti soldi a differenza del mercato fatto a Max... Allegri sa valorizzare i giocatori a sua disposizione - ha aggiunto - e sa adattarsi alle esigenze della società. Fa con quello che gli viene messo a disposizione dal club. Con Paratici alla Juve il rapporto non era il massimo della vita, ma nel calcio non si porta rancore…", ha poi precisato.

Galeone conferma: "Allegri ha tantissima voglia di tornare in panchina"

Galeone, da sempre in costante contatto con il suo allievo, ha confermato la straordinaria volontà di tornare in sella di Massimiliano Allegri: "Ha tantissima voglia di tornare in panchina, la sua preferenza è l’Italia". E poi, parlando di un suo grande ex calciatore, ha sottolineato: "Gasperini tatticamente il calciatore più bravo che ho avuto: è un grande allenatore. È bravissimo a legger le partite. Merita una chance in una big. La Juve sarebbe il suo sogno".