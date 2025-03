Juve, tutti i numeri per la cura Tudor: dal record Hellas alle 9 vittorie Lazio

TORINO - La Juve a uno juventino. Forse era davvero l’unica strada da battere per uscire dalla crisi. Lo conferma l’aria nuova che si respira alla Continassa nel giorno della presentazione di Igor Tudor , lo juventino chiamato a salvare la Signora. Il tecnico croato ha iniziato la sua terza vita in bianconero - dopo quella da calciatore tra il 1998 e il 2005 e quella da vice allenatore del 2020-21 al fianco di Andrea Pirlo - portando una ventata di juventinità pura , nelle parole, nei concetti, nel modo di intendere il calcio.

Juve, Tudor e altri cinque

Igor Tudor è uno dei soli sei allenatori ad aver collezionato almeno 50 gare da subentrato a stagione in corso in Serie A dal 2017/18 in avanti e tra questi è quello con la media punti più alta: 1.63, frutto di 26 vittorie e 18 pareggi in 59 partite.