Tudor, presentazione in diretta: Juve, la conferenza stampa del nuovo allenatore

Oggi alle 12 Igor Tudor si presenta insieme con Giuntoli e Scanavino. Il nuovo allenatore della Juve esordirà sabato alle 18 in casa contro il Genoa. Dopo i primi allenamenti con i numerosi assenti per le nazionali, ieri il tecnico ha avuto per la prima volta tutto il gruppo al completo (mancava solo Adzic), visto che sono rientrati anche Yildiz, Koopmeiners, Kolo Muani, McKennie, Weah, Conceiçao, Renato Veiga, Mbangula e Rouhi. Segui la conferenza stampa in tempo reale con noi.