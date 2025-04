Roma-Juve, i convocati di Tudor: un'assenza a sorpresa

Mattia Perin non figura nell'elenco dei convocati della Juve per la trasferta di domani, 6 aprile (ore 20:45), con la Roma, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Il portiere è assente a causa di un fastidio muscolare avvertito in allenamento, ma viaggerà comunque con la squadra per stare vicino ai compagni. Per lui sono in programma accertamenti la prossima settimana. Al suo posto è stato convocato Daffara. Nell'elenco ci sono sia Douglas Luiz sia Cambiaso, recuperati in settimana ma che, come annunciato da Tudor, sono destinati alla panchina.