Juve, sponsor Jeep: accordo fino al 2028. Quanto incasserà il club bianconero

La Juventus ha siglato un nuovo accordo di sponsorizzazione con Stellantis Europe per l’utilizzo del marchio Jeep come sponsor principale sulle maglie da gara della prima squadra, della JWomen e della NextGen.

Juve, sponsor maglie: accordo fino al 2028. Quanto incasserà il club bianconero

Il contratto, valido fino al 30 giugno 2028, prevede un corrispettivo complessivo di 69 milioni di euro, distribuiti in 4 milioni per la parte restante della stagione 2024/2025, 19 milioni per il 2025/2026 e 23 milioni per ciascuna delle due stagioni successive.

Non solo Jeep

Sono inoltre previste componenti variabili (malus) in caso di mancata partecipazione alle competizioni UEFA. Parallelamente, il club bianconero ha raggiunto un’intesa anche con Visit Detroit, che comparirà nel secondo spazio disponibile sul fronte della maglia. Anche questo accordo riguarda tutte le competizioni nazionali ed è valido fino al 2028. L’importo fisso è significativamente inferiore rispetto a quello di Jeep, in linea con i minori diritti concessi, ma prevede bonus potenzialmente rilevanti legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.