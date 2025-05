Juve, Calvo si è dimesso a sorpresa. Idea Aston Villa

Una notizia improvvisa ha scosso il mondo Juve nella notte , proprio nelle ore in cui la lotta al 4° posto si fa più serrata e le tensioni di campo si mescolano con quelle dirigenziali per una stagione giudicata deludente ai vertici del club. Si è infatti dimesso Francesco Calvo, il direttore dei ricavi e delle relazioni istituzionali, uno dei dirigenti più esposti della società, eletto anche consigliere federale per la Serie A a febbraio.

Juve, Calvo verso l'Aston Villa

Calvo ha rappresentato negli ultimi anni la Juventus in tutte le sedi istituzionali, in Lega e in federazione, occupandosi al tempo stesso delle strategie commerciali del club e della ricerca dello sponsor di maglia, non ancora conclusa dopo una stagione senza marchio sulle divise bianconere. Il dirigente sarebbe già prossimo a un trasferimento all’Aston Villa, in Premier League.