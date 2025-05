Bremer: "La Juve non può accontentarsi. Ho l'amaro in bocca per..."

Rimasto ai box per gran parte della stagione, Gleison Bremer non vede l'ora di tornare in campo ad aiutare la Juve e i suoi compagni. Reduce dal grave infortunio al ginocchio , il difensore brasiliano ha ripreso recentemente a toccare il pallone alla Continassa, in attesa di completare il percorso di riabilitazione. Una volta terminato il campionato, l'ex Torino si è proiettato all'imminente Mondiale per Club , in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.

Bremer: "Siamo la Juve, non possiamo accontentarci mai"

Questo il post pubblicato da Bremer sul suo account Instagram ufficiale: "Una stagione come quella appena conclusa non può che lasciare l’amaro in bocca: avremmo voluto regalare più gioie ai nostri tifosi perché siamo la Juventus e non possiamo accontentarci mai, ce lo richiede la nostra storia - ha sottolineato il brasiliano -. Mi dispiace non esser stato al fianco dei miei compagni in campo a lottare per questa maglia, ho cercato di farlo facendo sentire il mio apporto fuori dal campo in ogni momento. Ora pensiamo a preparare al meglio quest’ultima competizione! - ha scritto, riferendosi all'imminente Mondiale per Club -. Forza Juventus, fino alla fine!".