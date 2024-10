Infortunio Bremer, è rottura del crociato: i tempi di recupero

Importanti novità in casa Juventus , all'indomani della pirotecnica vittoria (3-2) a Lipsia . Un successo macchiato soltanto dagli infortuni di Gleison Bremer e Nico Gonzalez , costretti ad abbandonare il terreno di gioco dopo pochissimi minuti. Il difensore brasiliano è stato vittima di una torsione innaturale del ginocchio sinistro, in seguito ad uno scontro fisico con Openda , mentre l'attaccante argentino si è accasciato al suolo a causa di un problema muscolare alla coscia destra.

Il report medico della Juve sulle condizioni di Bremer e Nico Gonzalez

Ultimati gli esami strumentali al J Medical, la Juventus ha diffuso il report medico ufficiale sulle condizioni e i tempi di recupero di Gleison Bremer e Nico Gonzalez, che non saranno a disposizione di Thiago Motta a partire dalla sfida casalinga con il Cagliari, in programma domenica alle ore 12.30: "Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra.

"Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico". Per il difensore brasiliano è previsto, dunque uno stop forzato di almeno 6 mesi.

Bremer: "Sarà un'opportunità per crescere e tornare più forte"

Bremer ha utilizzato i suoi canali social per raccontare le sensazioni a caldo dopo il verdetto sullo sfortunato infortunio di cui è rimasto vittima: "Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore. È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto. Forza Juventus. Sempre insieme a voi".

Bremer, il sostegno della Juve, di Vlahovic e Fagioli

Al fianco di Bremer c'è tutto il popolo bianconero e, ovviamente, in primis, la Juve. Attraverso i suoi social, il club ha tempestivamente manifestato il proprio sostegno nei confronti di Bremer con un "Forza Gleison", accompagnato da una sua foto.

"Siamo tutti con te, ti aspettiamo e ti auguriamo una buona guarigione! Forza Bremao", ha scritto Vlahovic su Instagram.

"Siamo con te. Ancora di più. Tornerai più forte di prima. Cento per cento. Ti voglio bene fenomeno", ha aggiunto Fagioli.