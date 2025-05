Giuntoli e il possibile addio alla Juve: la reazione del dt e perché Elkann potrebbe salutarlo

La rivoluzione silente e logorante si sta di nuovo compiendo. Succede sempre così, quando scende in campo “Jaki”. Senza proclami né spiegazioni, lontano dai riflettori ma in modo perentorio, John Elkann mette mano alle cose juventine e ribadisce il peso di una famiglia che da più di cent’anni guida il club con un modus operandi chiaro: delega, controlla e tira le somme. «Cristiano Giuntoli plasmerà la Juventus del futuro» aveva detto ad aprile del 2024. Un anno dopo, anche il dirigente ex Napoli è in discussione . Al punto che, per la seconda volta in tre mesi dopo l’esonero di Motta, il nipote dell’avvocato Agnelli è pronto a intervenire a gamba tesa.

Juve, Giuntoli è a rischio

A marzo fu l’ad di Exor a decidere di allontanare l’allenatore per evitare che la stagione si trascinasse in una lunga agonia. Mentre i dirigenti provavano a difendere l’operato dell’italo-brasiliano, sperando in questo modo di non finire loro nel tritacarne, la proprietà voltava pagina. Stavolta è proprio il management del club a tremare. Ieri la giornata si è conclusa senza scossoni, ma le voci su un addio immediato di Giuntoli si rincorrono al punto che già oggi lui e i suoi collaboratori Pompilio e Stefanelli potrebbero lasciare la Continassa. La peculiarità di questa vicenda è che Giuntoli, fino a poche ore fa, si sentiva saldamente al comando, al punto da aver etichettato come «false» le notizie recenti e aver trascorso dei giorni con Tudor a Spalato per programmare le prossime settimane in vista del Mondiale per Club, studiando anche una strategia di futuro se Igor - dopo la conferma di Conte al Napoli - dovesse restare nel 2025-26. I nemici di Giuntoli, dentro e fuori dalla Juve, ritengono viceversa che lui in questi mesi abbia vissuto in una realtà ovattata, diversa da quella che Elkann stava nel frattempo programmando. Chi avrà davvero ragione? Neppure il nome di Damien Comolli l’avrebbe turbato: Giuntoli non crede che possa prendere il suo posto e neppure che l’addio al Tolosa del dirigente francese sia il segnale di un turnover immediato. Eppure, il rischio che tutto ciò avvenga è alto: Comolli diventerebbe direttore generale, comunque con ampi poteri sulle dinamiche sportive, sovrapponendosi alle competenze dell’attuale dt, che ha un contratto fino al 2028. Di sicuro l’assenza del toscano alla commemorazione delle vittime dell’Heysel, ieri a Torino, si è notata. Soprattutto perché Elkann c’era.