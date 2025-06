Yildiz: "Tudor? Felici di essere con lui. Inter sfortunata in finale"

Tudor si avvicina sempre di più a rimanere allenatore della Juventus, anche dopo il Mondiale per Club. Il nuovo direttore generale della Juventus Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno espresso la volontà di andare avanti con il croato per la prossima stagione. L'ex Lazio, arrivato dopo l'esonero di Thiago Motta, ha dato una scossa alla squadra portandola al quarto posto e alla qualificazione in Champions League . Locatelli e compagni si sono sempre dimostrati allineati con il mister, e gli attestati di stima arrivano anche dai ritiri delle nazionali. Kenan Yildiz con Tudor ha riacquisito un ruolo centrale nel gioco della Juve e ha parlato così del suo allenatore: "È una persona fantastica e mi aiuta molto come allenatore . Siamo felici di essere con lui".

Le parole di Yildiz

Il turco, ai microfoni di Anadolu Ajasi, ha parlato anche della qualificazione in Champions: "Come Juventus, dovevamo essere in Champions League. Abbiamo fatto tutto il possibile per riuscirci. Come giocatori della Juventus, non pensiamo a noi stessi in nessun altro torneo. Da amante del calcio fin da bambino, quando sento la musica della Champions League mi si rizzano i capelli, l'ho sempre sognato. Indossare la 10 è una sensazione fantastica, indosso una maglia storica. Voglio lavorare sodo e dare il massimo. Il sogno di ogni calciatore è ricevere un premio come il Pallone d'Oro. Lavorerò sempre sodo e cercherò di fare del mio meglio". Yildiz poi conclude parlando della finale di Champions del suo connazionale Calhanoglu con l'Inter: "Hanno giocato due finali negli ultimi tre anni, questo è un grande successo. Sono stati molto sfortunati. Nessuno avrebbe potuto prevedere un risultato del genere prima della partita".