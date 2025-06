Juve, Comolli e Chiellini votano Tudor: come cambia lo scenario

Comolli vota Tudor. Dal primo conclave per la panchina della nuova Juve esce una fumata bianconera: c’è la volontà di andare avanti con Igor anche dopo il Mondiale per Club, proseguendo così il cammino iniziato in piena emergenza a fine marzo per dargli un respiro di più lungo termine all’insegna della continuità. C’era molta attesa nel mondo juventino per il primo incontro tra il nuovo direttore generale della Continassa e il tecnico croato: i due non avevano ancora avuto un contatto dal vivo dopo la nomina del manager francese a plenipotenziario dell’area sportiva; ieri c’è stata la prima occasione di un dialogo diretto, dopo l’allenamento della squadra. È stato un passaggio fondamentale per il futuro della Signora perché era chiaro già alla vigilia che la conoscenza reciproca e l’esposizione delle rispettive filosofie e volontà avrebbero portato a chiarire meglio gli orizzonti. Il vertice, evidentemente, deve essere stato positivo, se è vero che si è percepito un feeling nascente tra il nuovo plenipotenziario dell’area tecnica e l’allenatore croato che punta alla conferma definitiva per la prossima stagione, dopo l’appendice del Mondiale per Club. Di fatto, Tudor si è guadagnato il rinnovo automatico fino al 2026 grazie alla qualificazione alla prossima Champions ma questo non rappresentava comunque una certezza per il tecnico perché il club ha la opzione di uscita dall’accordo entro il 30 luglio pagando una penale. E l’inquietudine di Igor era evidente e comprensibile nei giorni delle manovre effettuate dalla Continassa in direzione di Conte prima e Gasperini poi. Adesso lo scenario sembra davvero volgere a favore di Tudor: prima le rassicurazioni ricevute direttamente da John Elkann, poi il parere favorevole fatto filtrare dalla squadra alla società e ora la sintonia con Comolli, che si aggiunge a quella già esistente con Chiellini, di fatto il primo sponsor di Igor. Riassunto: ora Tudor appare in pole position per la prossima stagione.