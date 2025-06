Juve a caccia di velocità: Gutierrez più Dodo

Due esterni, un bomber e un difensore centrale. Con un poker di acquisti la Juve di Motta può diventare la Juve di Tudor , almeno nelle intenzioni di Igor che ha ereditato una squadra costruita sulle ali per far decollare il 4-3-3 e il 4-2-3-1 del collega e l’ha condotta in Champions, lì dove Thiago rischiava di non arrivare, con un altro modulo impiantato sulla difesa a tre. Dopo la chiamata di Elkann a inizio settimana e il colloquio con Comolli di mercoledì, Tudor dovrebbe aver spazzato via le nubi sul suo futuro - e dimenticato anche i tentativi dei dirigenti di sostituirlo - e a precisa domanda “dove credi che la squadra vada migliorata?” non ha avuto dubbi: si parte dalle fasce.

Juve, gli obiettivi per la fascia: due nomi

A destra Dodo, a sinistra Gutierrez: sono stati individuati i due profili ideali per il gioco a tutta corsia degli esterni tudoriani. Il laterale brasiliano ha ricevuto dalla Fiorentina una proposta di rinnovo che sta valutando. «Pensavamo di aver raggiunto le richieste del giocatore, attendiamo una risposta», aveva detto la scorsa settimana il ds viola Pradè. Dunque ecco lo stallo, sia per quanto riguarda le commissioni da destinare all’entourage del calciatore sia per le tempistiche dell’adeguamento economico rispetto agli 1,5 milioni netti guadagnati oggi dal terzino. La Juventus sta cominciando a muoversi, ben consapevole di quanto sia complesso portare via a buon prezzo i calciatori dal Viola Park - le vicende Chiesa, Bernardeschi, Vlahovic e Nico Gonzalez insegnano -, valutando il cartellino di Dodo tra i 20 e i 25 milioni. Una cifra che comunque la Fiorentina potrebbe considerare non all’altezza.

Lo spagnolo Miguel Gutierrez, 24 anni a luglio, scuola Real Madrid e medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi con la Spagna, è reduce da tre stagioni da protagonista con la maglia del Girona, con 112 gare giocate, 6 gol e 19 assist. In Champions aveva già esordito nel 2021 con Ancelotti, ma nell’ultima stagione ha giocato per la prima volta da titolare nella competizione più importante. L’età, la capacità di interpretare con qualità e modernità le due fasi e un costo che dovrebbe oscillare tra i 15 e i 20 milioni potrebbero convincere la Juventus a lanciare un assalto nelle prossime settimane. Il tesoretto per acquistare Dodo e Gutierrez, rinforzando così entrambe le fasce, potrebbe anche arrivare dalla cessione di Cambiaso, che al momento non va esclusa a priori soprattutto se qualcuno bussasse alla Continassa con 50 milioni. Andrea è un punto fermo della Juve, eppure anche il suo cartellino ha un prezzo giusto. E le big della Premier prendono informazioni sul suo conto da gennaio.

Le piste in attacco: c'è un pallino di Tudor

Rinforzare l’attacco, prima ancora che la difesa dove una casella è già stata sistemata con il riscatto di Kalulu, resta la piacevolissima ossessione bianconera. Sopratutto perché a Torino i giorni di Vlahovic stanno per finire. Dusan va a scadenza tra un anno e oggi può partire per 25 milioni. Nelle intenzioni di Comolli e Chiellini questa cifra potrebbe essere sufficiente a chiudere l’operazione David tra stipendio annuale (tra i 5 e i 6 milioni) e bonus alla firma da consegnare nelle mani del calciatore e del suo entourage (la richiesta è di 20). I fili di una trattativa imbastita da Giuntoli a novembre, in questi giorni sono stati riannodati. Sullo sfondo resta Retegui, un pallino di Tudor. Il mercato bianconero è come un mosaico dove ogni mattonella dovrà incastrarsi all’altra.