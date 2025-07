Bremer sta per tornare: per la Juve è come un nuovo acquisto, quanto manca al rientro

Rincorsa Bremer. Sono vacanze di lavoro per Gleison, che lotta contro il tempo per tornare al top in vista dell'inizio del campionato. Sull'agenda del brasiliano c'è una data cerchiata in rosso: è quella del 24 agosto , quando la Juve esordirà nella nuova stagione contro il Parma allo Stadium e il difensore punta a essere nuovamente a disposizione. C'è un mese e mezzo di tempo quindi per completare il percorso di riabilitazione dopo il grave infortunio dello scorso 2 ottobre quando nel match di Champions contro il Lipsia che gli costò la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro . L'assenza di Bremer (cui si è aggiunta poco dopo quella di Cabal per un identico infortunio) ha pesato come un macigno sulle ambizioni dei bianconeri che hanno perso praticamente per l'intera stagione il leader della difesa. Riassunto: c'è una Juve con Gleison e una Juve senza Gleison , come testimoniano le statistiche del cammino della Signora. Adesso il centrale inizia a rivedere la luce in fondo al tunnel: da qualche settimana è tornato ad allenarsi sul campo, prima da solo e poi gradualmente con i compagni, ha preso parte alla trasferta negli Stati Uniti per il Mondiale per Club dove non ha giocato - come previsto - e ha proseguito il suo programma personalizzato di recupero , alternando allenamenti a parte e lavori con il gruppo. E dove è tornato anche a respirare le sensazioni della partita vivendo da vicino, di nuovo in panchina, di nuovo nella lista dei convocati, le sfide con il Manchester City e con il Real Madrid.

Bremer all'ultimo sprint: ecco quanto manca al rientro

Siamo insomma all'ultimo chilometro del percorso, altrettanto importante come i precedenti e per questo Bremer non sta perdendo un attimo. E' in vacanza in Brasile, a casa, con la famiglia e lavora intensamente come testimoniano i social. L'ultimo post firmato dal difensore racconta degli allenamenti quotidiani tra corsa, ripetute, lavoro aerobico con la mascherina, esercizi con il pallone insieme a un preparatore personale. Tra meno di due settimane, il 24 luglio, inizierà la stagione con il raduno alla Continassa dopo le ferie seguite al Mondiale e Gleison intende presentarsi nella migliore condizione possibile per poi iniziare l'ultimo mese verso il debutto in campionato. Dopo i primi giorni a Torino, a inizio agosto la Juve si trasferirà a casa Adidas, a Herzogenaurach, in Germania, per una settimana di ritiro e quella sarà un'altra tappa importante nel cammino del brasiliano. Poi inizieranno le amichevoli e allora Gleison punterà a fare i primi minuti in una gara vera.

Bremer, la parola d'ordine è prudenza

La parola d'ordine resta in ogni caso prudenza, com'è d'obbligo in tutti gli infortuni ma a maggior ragione dopo lunghi stop come quello cui è stato costretto lui. Non c'è fretta, in sostanza: saranno le sensazioni del giocatore a indirizzare le tempistiche del rientro in campo. Certo è che le immagini postate da Bremer autorizzano ad avere fiducia. «Rilassato, ma senza mai dimenticare l'obiettivo finale» scrive Gleison. Il traguardo non è più tanto lontano.