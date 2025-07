Juventus, amichevole in famiglia contro la Next Gen: data e orario

Anche quest'anno, dopo il grande entusiasmo della scorsa edizione, l’ Allianz Stadium ospiterà una partita amichevole tutta in bianconero: la Prima Squadra della Juventus , guidata da Igor Tudor , affronterà la formazione Next Gen , allenata da Massimo Brambilla .

Juventus, amichevole in famiglia: data e orario

L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 agosto 2025 alle ore 18:30, un’occasione speciale per vivere una giornata di calcio nella casa della Juve, in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2025/26.

Le informazioni sui biglietti

La vendita dei tagliandi partirà oggi, mercoledì 16 luglio, alle ore 15:00, tramite l’Official Ticket Shop Juventus. Il prezzo del biglietto è 5 euro. Inoltre, i titolari di abbonamento per la stagione 2025/26, i Juventus Member e i possessori di Juventus Card potranno richiedere fino a quattro biglietti gratuiti, da utilizzare anche per amici e familiari.