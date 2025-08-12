Juve, da Nico Gonzalez a Douglas Luiz: 20 giorni per fare cassa

Giovani ed altri esuberi

Miretti e Savona sarebbero delle totali plusvalenze, ma il Napoli per ora si è fermato e non vuole alzare la proposta da 14 milioni di euro - ballano i bonus - mentre l’unica squadra che si è presentata per il difensore è il Wolverhampton, destinazione non troppo ambita. altri. Rugani potrebbe salutare qualora arrivasse un’offerta, così come Kelly - che piace al Sunderland - e soprattutto Tiago Djalò, in uscita e che andrà via in prestito. Facundo Gonzalez saluterà a titolo definitivo (ci sono Parma, Espanyol e Genoa), da posizionare Arek Milik, qualora dovesse dare dei segnali di recupero, mentre è da valutare il profilo di Weston McKennie: il rinnovo si è arenato, però è utile perché ricopre quasi tutti i ruoli da centrocampo in su.