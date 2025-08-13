Dove vedere Juve-Juve Next Gen in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

In casa Juve torna il consueto appuntamento con il test in famiglia tra la prima squadra e la Juve Next Gen. Non più Villar Perosa ma all'Allianz Stadium, per dare la possibilità a più tifosi di incitare la squadra in vista dell'imminente inizio ufficiale della stagione. La squadra di Tudor è reduce dopo la bella vittoria in Germania contro il Borussia Dortmund. Sarà la prima partita all'Allianz Stadium degli unici due nuovi acquisti di questa sessione per i bianconeri, Joao Mario e Jonathan David. Non ci sarà Gleison Bremer: Tudor preferisce gestire i carichi di lavoro dopo il lungo infortunio del brasiliano.