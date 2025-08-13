Dove vedere Juve-Juve Next Gen in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

In casa Juve torna il consueto appuntamento con il test in famiglia tra la prima squadra e la Juve Next Gen. Non più Villar Perosa ma all'Allianz Stadium, per dare la possibilità a più tifosi di incitare la squadra in vista dell'imminente inizio ufficiale della stagione. La squadra di Tudor è reduce dopo la bella vittoria in Germania contro il Borussia Dortmund. Sarà la prima partita all'Allianz Stadium degli unici due nuovi acquisti di questa sessione per i bianconeri, Joao Mario e Jonathan David. Non ci sarà Gleison Bremer: Tudor preferisce gestire i carichi di lavoro dopo il lungo infortunio del brasiliano.
Juve-Juve Next Gen, l'orario dell'amichevoleJuve-Juve Next Gen si disputerà oggi, mercoledì 13 agosto, alle ore 18:30 all'Allianz Stadium.
Dove vedere Juve-Juve Next Gen in diretta tvIl test in famiglia tra la Juventus e la Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile installare l'app di DAZN, accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Juve Next Gen, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo, previo abbonamento, sul sito internet di DAZN, o scaricando l'app su dispositivi mobili. Potrete seguire l'amichevole in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
La probabile formazione di Tudor
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All: Igor Tudor