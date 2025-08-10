Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Borussia Dortmund-Juve diretta: segui l'amichevole di oggi live

I bianconeri tornano in campo al Signal Iduna Park per il penultimo test estivo prima dell'inizio del campionato. Leggi tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Borussia Dortmund-Juve diretta: segui l'amichevole di oggi live© Juventus FC via Getty Images
DORTMUND - La Juventus di Igor Tudor deve rifarsi dopo il pareggio per 2-2 con la Reggiana. Questa volta i bianconeri dovranno sostenere una sfida del respiro internazionale contro il Borussia Dortmund. La formazione tedesca ospiterà la sfida al Signal Iduna Park, casa dei gialloneri che fin qui hanno disputato e vinto le uniche due amichevoli del loro precampionato contro Siegen e Lille. Segui tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale.

16:30

Hummels torna in campo dopo il ritiro: giocherà Borussia Dortmund-Juventus

L'ex difensore della Roma partirà del primo minuto nella gara contro i bianconeri al Signal Iduna Park: TUTTI I DETTAGLI

16:18

La formazione ufficiale del Borussia Dortmund

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel, Anton, Hummels, Bansebaini; Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Gross, Svensson; Adeyemi, Guirassy. All. Kovac

16:12

La formazione ufficiale della Juventus

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli Thuram, Conceicao; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

16:04

Dove vedere Borussia Dortmund-Juve in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Amichevole in Germania per la squadra di Igor Tudor, ospite dell'undici di Niko Kovac a due settimane dall'esordio in campionato. SCOPRI DI PIÙ SULLA PARTITA

Signal Iduna Park, Dortmund

