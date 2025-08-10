Borussia Dortmund-Juve diretta: segui l'amichevole di oggi live

DORTMUND - La Juventus di Igor Tudor deve rifarsi dopo il pareggio per 2-2 con la Reggiana. Questa volta i bianconeri dovranno sostenere una sfida del respiro internazionale contro il Borussia Dortmund. La formazione tedesca ospiterà la sfida al Signal Iduna Park, casa dei gialloneri che fin qui hanno disputato e vinto le uniche due amichevoli del loro precampionato contro Siegen e Lille. Segui tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale.
16:30
Hummels torna in campo dopo il ritiro: giocherà Borussia Dortmund-Juventus
L'ex difensore della Roma partirà del primo minuto nella gara contro i bianconeri al Signal Iduna Park: TUTTI I DETTAGLI
16:18
La formazione ufficiale del Borussia Dortmund
BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel, Anton, Hummels, Bansebaini; Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Gross, Svensson; Adeyemi, Guirassy. All. Kovac
16:12
La formazione ufficiale della Juventus
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli Thuram, Conceicao; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor
16:04
Dove vedere Borussia Dortmund-Juve in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni
Amichevole in Germania per la squadra di Igor Tudor, ospite dell'undici di Niko Kovac a due settimane dall'esordio in campionato. SCOPRI DI PIÙ SULLA PARTITA