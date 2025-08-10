Borussia Dortmund-Juve diretta: segui l'amichevole di oggi live

DORTMUND - La Juventus di Igor Tudor deve rifarsi dopo il pareggio per 2-2 con la Reggiana. Questa volta i bianconeri dovranno sostenere una sfida del respiro internazionale contro il Borussia Dortmund. La formazione tedesca ospiterà la sfida al Signal Iduna Park, casa dei gialloneri che fin qui hanno disputato e vinto le uniche due amichevoli del loro precampionato contro Siegen e Lille. Segui tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale.