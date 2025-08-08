Hummels torna in campo dopo il ritiro: giocherà Borussia Dortmund-Juventus

DORTMUND (GERMANIA) - Mats Hummels torna in campo. Doppo l'addio al calcio annunciato al termine dell'ultima stagione con la Roma, con la quale ha collezionato 20 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League condite da un gol (quello contro il Tottenham a Londra, ndr), il centrale classe 1988 saluterà i tifosi del Borussia Dortmund in occasione dell'amichevole contro la Juventus di Tudor, in programma domenica 10 agosto alle 17:30 nella suggestiva cornice del 'Signal Iduna Park'.
Hummels in campo contro la Juve
Secondo il quotidiano tedesco 'Bild', il difensore campione del mondo con la Germania ai Mondiali del 2014, scenderà in campo e disputerà uno spezzone di gara contro i bianconeri. Dal 2008 al 2016, e poi dal 2019 al 2024 - dopo tre stagioni con la maglia del Bayern Monaco, con la quale ha vinto sette titoli tra Bundesliga, Dfb-Pokal e Supercoppa - Hummels ha giocato ben 508 partite con i colori gialloneri del Dortmund.