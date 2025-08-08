Hummels torna in campo dopo il ritiro: giocherà Borussia Dortmund-Juventus

Hummels in campo contro la Juve

Secondo il quotidiano tedesco 'Bild', il difensore campione del mondo con la Germania ai Mondiali del 2014, scenderà in campo e disputerà uno spezzone di gara contro i bianconeri. Dal 2008 al 2016, e poi dal 2019 al 2024 - dopo tre stagioni con la maglia del Bayern Monaco, con la quale ha vinto sette titoli tra Bundesliga, Dfb-Pokal e Supercoppa - Hummels ha giocato ben 508 partite con i colori gialloneri del Dortmund.