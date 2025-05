Hummels si ritira e ringrazia i tifosi della Roma: "Mi avete fatto sentire amato"

Ieri Mats Hummels ha giocato la sua ultima partita di calcio da professionista . Il difensore tedesco della Roma un mese e mezzo fa aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato al termine della stagione e contro il Torino ha detto per sempre addio. Claudio Ranieri, all'ultimo giorno da allenatore della Roma , lo ha fatto entrare al 90' per fargli giocare il recupero e per ricevere il meritato abbraccio dei tifosi e dei compagni, che l'hanno fatto volare in aria salutandolo così.

Hummels, il messaggio dopo l'ultima partita da calciatore

Un momento speciale quello vissuto da Hummels dopo il triplice fischio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il tedesco ha voluto ricordare i suoi ultimi momenti da giocatore professionista con un bel messaggio scritto su Instagram: "Ecco fatto, l'ultima partita professionistica di sempre. Grazie a tutti i miei compagni di squadra e ai tifosi per avermi fatto sentire amato come ieri". In allegato una foto proprio del volo che gli hanno fatto fare i compagni. Una serata speciale per tutto l'ambiente Roma per l'ultima di Ranieri e l'ultima di Hummels. Mancava solo la ciliegina con la qualificazione in Champions League che non è arrivata per un soffio, ma l'annata termina con la consapevolezza di aver dato tutto e con un gruppo che può solo sperare in bene per il futuro, anche grazie a gente come Hummels e Ranieri.