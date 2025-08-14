Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juve-Vlahovic, una ferita profonda

Leggi il commento sull’attaccante bianconero considerato in uscita
Massimilano Gallo
1 min
Juventus

Juventus

Fischiato nel giorno della partitella in famiglia. Un rito a casa Juventus. Che un tempo si celebrava a Villar Perosa e adesso allo Stadium. Una volta c’era l’Avvocato, ieri John Elkann. Un momento di festa, mai di contestazione. Fino a ieri. Fino a quando Vlahovic ha sbagliato un gol facile facile. Ha dato l’idea di andare su quel pallone con supponenza e svogliatezza. E lo Stadium non lo ha perdonato. L

