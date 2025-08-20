Juve, nuovi numeri di maglia per McKennie e Di Gregorio: ecco quali hanno scelto

TORINO - Cresce l'attesa per l'esordio della nuova Juve nella Serie A 2025/26. I bianconeri di Igor Tudor sono attesi dalla sfida contro il Parma, in programma domenica 24 agosto alle 20:45 all'Allianz Stadium, con l'obiettivo di riscattare una stagione, quella passata, decisamente complicata e conclusasi con la sofferta qualificazione in Champions League. Tra i tanti cambiamenti - dirigenziali in primis - e l'attivismo sul mercato, in casa bianconera spicca anche la scelta dei nuovi numeri di maglia per due sicuri protagonisti dell'annata ormai alle porte: Weston McKennie e Michele Di Gregorio.