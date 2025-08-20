Juve, nuovi numeri di maglia per McKennie e Di Gregorio: ecco quali hanno scelto

TORINO - Cresce l'attesa per l'esordio della nuova Juve nella Serie A 2025/26. I bianconeri di Igor Tudor sono attesi dalla sfida contro il Parma, in programma domenica 24 agosto alle 20:45 all'Allianz Stadium, con l'obiettivo di riscattare una stagione, quella passata, decisamente complicata e conclusasi con la sofferta qualificazione in Champions League. Tra i tanti cambiamenti - dirigenziali in primis - e l'attivismo sul mercato, in casa bianconera spicca anche la scelta dei nuovi numeri di maglia per due sicuri protagonisti dell'annata ormai alle porte: Weston McKennie e Michele Di Gregorio.
Juve, McKennie e Di Gregorio cambiano il numero di maglia
Come comunicato dalla stessa Juve con un post su 'X', il duttile centrocampista americano passa al numero 22 dal 16, che finirà invece sulla schiena dell'estremo difensore bianconero, Michele Di Gregorio, che nella stagione 2024/25, la prima a Torino dopo l'esperienza quadriennale al Monza, aveva optato per il 29.